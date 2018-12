Veneto, Protezione Civile: “680mila euro alle associazioni”

Su proposta dell’assessore Gianpaolo Bottacin la Giunta regionale del Veneto ha deliberato 680mila euro di contributi destinati alle associazioni di Protezione civile. “Con questa delibera abbiamo dato copertura a tutte le domande ammissibili – spiega Bottacin – pervenute in relazione alle quattro misure del bando promosso nei mesi scorsi con la delibera 1167”.

Sono stati assegnati contributi per l’acquisto di attrezzature espressamente dedicate alla protezione civile, per apparecchiature per telecomunicazioni e informatiche, per dispositivi di protezione individuale e specialistici e anche per manutenzioni di automezzi e attrezzature.

“Questi contributi – osserva Bottacin – si aggiungono a quelli direttamente rivolti alle associazioni che si occupano di antincendio boschivo, oggetto di specifico apposito bando, a quelli di protezione civile destinati a graduatorie degli anni precedenti e ai 250.000 euro destinati al Soccorso Alpino per l’acquisto di 7 automezzi e 25 apparati telefonici per comunicazioni in grotta”.