Vicenza: trattore si ribalta su mulattiera, 56enne muore schiacciato

Grave incidente in provincia di Vicenza: un agricoltore di 56 anni è morto nel ribaltamento del trattore che stava guidando, lungo una mulattiera sterrata, sulle colline di Chiampo.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato, sbalzando l’uomo al di fuori dal posto di guida: l’agricoltore sarebbe poi stato poi travolto dal trattore, morendo all’istante.

Sul posto i sanitari del Suem 118 del vicino ospedale di Arzignano, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.