Viggianello on ice: una pista di pattinaggio nel Parco Nazionale del Pollino

Viggianello, borgo tra i più belli d’Italia, incastonato nel cuore verde del Parco Nazionale del Pollino, si prepara a vivere la magia e l’atmosfera del Natale. Dopo il successo dell’autunno con mercatini e sagre dedicate ai funghi e alle castagne che ha visto la presenza di oltre 8.000 visitatori, la manifestazione TTLP (Turismo e Tempo Libero Pollino) continua nel segno degli eventi natalizi.

Novità assoluta di questo Natale è la pista di pattinaggio che accoglierà turisti e visitatori nell’Anfiteatro Comunale l’8 Dicembre alle ore 16,00 con l’esibizione delle allieve della “Dance Art School”. Sempre nell’anfiteatro comunale saranno allestiti i mercatini dei prodotti tipici ed inoltre per le vie del paese ci saranno i tradizionali addobbi natalizi con una mostra dei presepi per i vicoli del centro antico del paese.

Altro appuntamento da non perdere è il Rappasciona Fest, che si terrà il 30 e il 31 Dicembre. Un evento dedicato alla tipica zuppa che si consuma nel borgo del Pollino nel periodo di Capodanno. Un piatto originale della cucina viggianellese, una pietanza povera in cui gli ingredienti principali sono quelli della terra: mais, grano, fagioli

“Sarà un programma di eventi pensati per infondere la magia delle feste in tutti gli angoli del paese – dicono l’assessore al Turismo, Adalberto Corraro e l’assessore alla Cultura, Toni Viceconte -. Vogliamo che si respiri un’area di festa ovunque e che visitatori, turisti e cittadini si sentano coccolati dal calore e della magia del Natale.”

“Dopo il grande successo dell’autunno, in questo periodo, in occasione del Natale e del nuovo anno, – dichiara il sindaco Antonio Rizzo – ci auguriamo che il borgo possa diventare ancora più bello magico, grazie agli eventi preparati con grande impegno per la gioia di grandi e piccoli. Ringraziamo tutte le associazioni, in particolare la Proloco di Viggianello, che si stanno prodigando nell’organizzazione delle manifestazioni, tutti i volontari e i cittadini che si stanno impegnando nell’addobbo del paese“.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio 2019 non resta che fare un salto a Viggianello, per pattinare sul ghiaccio e per vivere la magia del Natale tra le montagne del Parco Nazionale del Pollino.