Anticiclone, caldo anomalo da Nord a Sud: è una Vigilia di Natale dal clima mai visto, oltre +21°C sulle Alpi [DATI LIVE]

L’Anticiclone delle Azzorre sta garantendo sull’Italia condizioni di bel tempo diffuso e caldo anomalo in questa Vigilia di Natale dal clima mai visto, con valori di alta pressione che hanno superato i 1025hPa in Sardegna, Sicilia e al Nord/Ovest. Proprio sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Lombardia, registriamo stamattina le temperature massime più elevate con la complicità del vento di foehn che scende dalle Alpi e fa impennare le temperature soprattutto nei settori più occidentali dell’arco alpino. Dagli ultimi rilevamenti (ore 10:00) abbiamo +21,4°C ad Avigliana, +21,3°C a Villar Perosa, +20,8°C a Paesana Erasca, +20,5°C a Borgone Susa, +19,8°C a Pietrastretta di Mompantero, +18,9°C a Perrero Gremanasca, +18,7°C a Rosone di Locana, +18,5°C a Sparone, +17,0°C a Pino Torinese, +16,3°C a Berbenno, +15,8°C a Roncola, +15,0°C a Cuneo

Persiste l’inversione termica tipica degli Anticicloni invernali in val padana, con temperature ben più basse sotto la coltre di nebbia e foschia persistente a valle. Abbiamo infatti appena +3°C a Milano, +2°C a Brescia, +1°C a Torino, Asti e Alessandria, 0°C a Pavia, -1°C a Novara e Vercelli.

Fa decisamente caldo anche al Centro/Sud, dove la temperatura ha già raggiunto +19°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +18°C a Palermo, +17°C a Bari, Salerno, Foggia, Olbia, Monopoli e Cerignola, +16°C a Napoli, Catania, Messina, Reggio Calabria, Lecce e Benevento, tutte temperature in rapido aumento. Nelle ore centrali della giornata avremo picchi di oltre +20°C in molte Regioni, per una Vigilia di Natale mai vista. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play