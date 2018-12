Addio a WhatsApp da gennaio 2019: ecco gli smartphone che non saranno più supportati

Il 2019 non inizia in maniera positiva per gli amanti e i fruitori di WhatsApp che possiedono tutti quegli smartphone che non saranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Se utilizziamo infatti uno smartphone ‘datato’ a tal punto da non ricevere più gli aggiornamenti del sistema operativo, è possibile che da gennaio non riusciremo più ad utilizzare la piattaforma di messaggistica, la quale ha annunciato da poco che non rilascerà più la propria app per alcuni modelli troppo vecchi, sia iOS che Android. Già in altre occasioni WhatsApp aveva eliminato la compatibilità per alcuni dispositivi ormai datati, come ad esempio nel 2017. Lo scopo del blocco è quello di evitare che gli utenti possano incappare in falle di sicurezza presenti su sistemi operativi non aggiornati,mettendo così a rischio i dati inseriti su WhatsApp, come conversazioni, foto, video e documenti condivisi. Inoltre si eviteranno continui rallentamenti e bug dovuti alle basse prestazioni.

A partire dal primo gennaio 2019 WhatsApp sarà eliminato sui seguenti dispositivi:

Android con versione 2.3.7 o precedente

iPhone con versione di iOS 7 o precedente

Nokia S40

Smartphone con Windows Phone 8.0

Smartphone con BlackBerry OS

Smartphone con BlackBerry 10

Chi possiede uno di questi telefoni ha due possibilità: aggiornare il sistema operativo, oppure cambiare dispositivo se vuole continuare a utilizzare WhatsApp. Le app di WhatsApp già installate su questi device potrebbero smettere di funzionare definitivamente oppure funzioneranno ma senza le ultime funzioni introdotte dalla piattaforma, come sticker o videochiamate di gruppo. Per sapere quale versione del sistema operativo possedete è sufficiente andare dal vostro smartphone sulle Impostazioni e seguire questi passaggi: