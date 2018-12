Xylella, Emiliano: “Consegnati i primi ulivi ‘resistenti'”

“Oggi è una giornata importante e di speranza per la nostra agricoltura, ma soprattutto per la rinascita di un territorio, quello salentino, duramente colpito in questi anni dalla Xylella fastidiosa”. Lo hanno detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, commentando la prima consegna a 160 produttori di circa 11 mila piante di ulivo della varieta’ Favolosa, la cultivar FS17 geneticamente resistente alla Xylella.

“Le piante consegnate quest’oggi – sottolineano – rappresentano una speranza di rigenerazione della nostra terra e sono l’emblema di un lavoro che pubblico e privato, insieme al mondo scientifico, hanno svolto insieme. Un lavoro di studio, sperimentazione e controllo che ha coinvolto in maniera proattiva il sistema della ricerca, la Regione e, naturalmente, gli agricoltori. Difatti questi esemplari, provenienti dal Consorzio Oliveti d’Italia della Terra di Bari, sono stati coltivati e rigidamente controllati dal Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura ‘Basile Caramia’ e dal nostro Osservatorio Fitosanitario regionale”. “Il nostro ringraziamento – concludono – va agli agricoltori e a tutto coloro che, facendo sistema, difendono l’olivicoltura e restituiscono nuova vita al nostro territorio”.