YAPE: il sistema di consegne a guida autonoma protagonista al CES di Las Vegas

Nuove versioni del veicolo, evoluzioni funzionali, sviluppo dei servizi, prestigiosi riconoscimenti internazionali, importanti progetti con alcuni tra i leader mondiali della logistica, della delivery e della grande distribuzione. Per YAPE, il sistema di consegne a guida autonoma ormai divenuto una vera e propria icona della tecnologia made in Italy, il 2019 sarà l’anno del definitivo decollo su scala globale. Un anno che il veicolo, nato e sviluppato da Yape S.r.l. all’interno del Gruppo e-Novia, inaugurerà al CES, il Consumer Electronics Show che si terrà a Las Vegas dall’8 all’11 gennaio. E all’interno della manifestazione più importante al mondo dedicata alla tecnologia, Yape con altre 5 iniziative imprenditoriali nate da e-Novia, la Fabbrica di Imprese, sarà uno dei protagonisti assoluti.

Dopo aver svolto un’impegnativa attività di testing in alcuni centri storici italiani, aver affinato le logiche di guida autonoma ed aver vinto recentemente il prestigioso «German Design Award», ora YAPE è pronto per nuove sfide. La prima delle quali ha a che fare con il suo sviluppo ingegneristico. Il modello iconico che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi verrà presto affiancato da una sua evoluzione in grado di migliorare soprattutto gli standard tecnici, tra cui le sospensioni adatte ad ogni tipo di fondo stradale, la capacità di carico e l’isolamento termico per la food delivery. In questa nuova versione, con i primi mesi del 2019, il veicolo esordirà con alcune nuove iniziative progettuali in tre continenti, America, Asia ed Europa con i test nei punti vendita di un operatore della grande distribuzione, con un accordo con un operatore postale, con un operatore attivo nella last mile delivery di food e pacchi e con l’evoluzione della sperimentazione 5G di Vodafone a Milano insieme a Politecnico di Milano, Esselunga e Poste Italiane. Quest’ultima attività in particolare consente a YAPE di proseguire test nei quali, grazie alla comunicazione radio ad elevatissime prestazioni, con trasferimento di flussi video ad altissima definizione e latenze al millisecondo, il veicolo sperimenta una modalità di comprensione e controllo in tempo reale dell’ambiente circostante ed un’interazione con sistemi di analisi e supervisione distribuiti nel territorio.

Le altre 5 iniziative imprenditoriali di e-Novia al CES

Assieme a Yape, e-Novia presenterà al CES di Las Vegas altre 5 iniziative imprenditoriali, due delle quali, anch’esse attive nell’area della Smart Mobility, già affermate a livello internazionale: si tratta di blubrake, pluripremiata scale-up che ha sviluppato un sistema di controllo elettronico che aumenta la sicurezza del ciclista durante la frenata, e e-Shock, azienda leader nell’applicazione dell’intelligenza artificiale alla dinamica dei veicoli. E-Shock in particolare presenterà bluchassis, un digital chassis che integra nel telaio dei veicoli leggeri destinati ad attività ricreazionali e quindi di limitata produzione, tutte le features legate alla guida autonoma accelerandone l’adozione. Le nuove iniziative imprenditoriali che verranno presentate al CES in anteprima saranno invece: WeArt, un anello che può consentire a chi lo indossa la condivisione piena delle sensazioni tattili (temperatura, texture, pressione) e, quindi, delle esperienze fisiche tangibili; Stem, un sistema di droni collegati, tra di loro e a una stazione a terra, da cavi che ne consentono il controllo e l’alimentazione continua, consentendo di superare gli attuali limiti di autonomia dei droni eleggendoli a sistemi ideali per le riprese destinate all’entertainment e al monitoraggio in situ; BluAgro, un sistema di monitoraggio dello stress delle piante che supporta l’agricoltore nella massimizzazione della produzione e nell’uso efficiente delle risorse.

«Con oltre 50 milioni di euro raccolti e 26 iniziative imprenditoriali avviate, in soli tre anni e-Novia è diventata una delle protagoniste più vitali ed intraprendenti dell’hi-tech made in Italy – commenta Vincenzo Russi, CEO di e-Novia –. Al CES di quest’anno parteciperemo con 6 aziende espressione delle nostre iniziative nell’area della Smart Transportation, della Mobility as a Service, della Smart Factory e del Med-Tech. Oltre a Yape, blubrake e e-Shock, tre realtà cha hanno dimostrato di saper nascere già grandi proiettandosi da subito in ambito internazionale, saremo presenti a Las Vegas con tre nuove iniziative: si tratta di invenzioni generate all’interno di e-Novia, in collaborazione con alcune delle più prestigiose Università italiane e con il tessuto produttivo del nostro Paese, che ora si confrontano alla pari con le realtà più evolute ed innovative al mondo, dimostrando che facendo leva sulle proprie capacità distintive, universitarie e industriali, l’Italia può giocare una partita globale anche nella produzione di alta tecnologia».

Cos’è Yape

YAPE, acronimo di Your Autonomous Pony Express, è il primo veicolo autonomo elettrico per lo urban delivery progettato e creato interamente in Italia. Ha caratteristiche che lo rendono unico e particolarmente adatto a muoversi negli spazi stretti e irregolari dei centri storici italiani ed europei, sia su marciapiede (a una velocità massima di 6 chilometri orari) sia su pista ciclabile (fino a 20 km orari) con un’autonomia di circa 80 km. YAPE viaggia su due ruote dotate di motori elettrici autonomi che minimizzano il consumo di energia massimizzando l’agilità di movimento e avendo la possibilità di effettuare rotazioni sul posto e di superare facilmente ostacoli come il bordo del marciapiede o le rotaie del tram. L’ecosistema YAPE è fondato su una piattaforma di gestione grazie alla quale un utente, tramite una app, può chiamare il robot (ad esempio sotto casa propria) e affidare il pacchetto al suo vano porta pacchi – con capacità di carico fino a 30 chilogrammi – indicando nella app il destinatario: l’indirizzo potrà essere determinato anche in modo automatico dalla posizione GPS del destinatario registrato alla piattaforma. La partenza e la consegna del pacco sono certificati da un sistema che di credenziali nello smartphone di mittente e destinatario abilitando l’apertura del vano soltanto alle persone autorizzate dalla piattaforma, la cui identità è verificata dal robot.

Che cos’è e-Novia

e-Novia è una «Enterprises Factory», che trasforma ricerca in prodotto, ricercatori in imprenditori, startup in imprese. La “Fabbrica di Imprese” quindi promuove, costituisce e sviluppa società innovative, ad alto valore tecnologico, attraverso la valorizzazione delle proprietà intellettuali sviluppate in collaborazione con i principali istituti di ricerca italiani e con le corporate internazionali e veicolati in progetti di start up attraverso la propria «linea produttiva» composta da due «anime»: la Invention Foundry e la Enterprise Foundry. La prima trasforma proprietà intangibile in invenzioni tangibili, la seconda trasforma invenzioni in imprese innovative. Al suo interno lavora un pool di circa 100 ingegneri (220 con tutte le imprese controllate e partecipate), designer e business expert, che vantano un know-how negli ambiti Sensing (Computer vision, Artificial Perception e Natural Language), Reasoning (Artificial Intelligence, Multi Sensor Fusion, Advanced Correlation Algorithms, Autonomous Decisions) e Acting (Human-Robotics Interaction, Smart Motion, Mechanic Biwiring). Oggi il portfolio di imprese di e-Novia conta 26 enterprises, tra controllate e partecipate, attive nelle aree strategiche della Smart Factory, Smart Transportation, della Mobility as a Service e del Med-Tech.

Inserita dal Financial Times tra le mille aziende europee che sono cresciute più velocemente negli ultimi tre anni e dal Inc. tra le cinquemila aziende europee a più rapida crescita, e-Novia continua a produrre numeri significativi, dai ricavi agli investimenti passando per il personale assunto, le imprese e i brevetti. Con una crescita del 90% rispetto al 2016, il 2017 per la Spa milanese si è chiuso con un fatturato di 5,8 milioni di euro, i capitali raccolti dalla sola e-Novia ammontano a circa 20 milioni, e con tutte le imprese del gruppo superano i 50 milioni, il team è giunto a oltre 100 persone nella sola e-Novia, superando le 220 persone per tutto il gruppo, 26 sono stati i progetti imprenditoriali fino ad oggi generati e più di 30 i brevetti internazionali depositati.