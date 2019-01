A Castellammare di Stabia il primo convegno medico sui benefici dell’acqua alcalina

L’incontro, organizzato dall’azienda SalvaBenessere in partnership con la Medical Division Acqua Sana, prima società in Italia ad aver brevettato un impianto per alcanizzare l’acqua depurata dopo un processo osmotico, è rivolto a medici, farmacisti, dietologi, nutrizionisti, fisioterapisti e a tutti i professionisti della salute.

Tra i relatori si annoverano figure di spicco come quelle del Dott. R. Favata, membro del Comitato Scientifico Associazione Vegani Italiani Onlus, specializzato in agricoltura bio-compatibile e in sicurezza e igiene alimentare, della Dott.ssa B. Trama e della Dott.ssa M. Di Palma, biologhe nutrizioniste. Modera la Dott.ssa M. Mazzara, pediatra omotossitologa.

I partecipanti potranno eseguire un esame gratuito mediante Microscopia ematica.

Seguiranno una serie di incontri a carattere informativo rivolti alla cittadinanza.

