Disastro nei cieli della Valle d’Aosta, terribile scontro tra aereo ed elicottero: almeno 5 morti e 2 feriti [LIVE]

Almeno 5 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite per un terribile incidente aereo avvenuto nel pomeriggio sulle montagne della Valle d’Aosta, dove un aereo da turismo e un elicottero privato impegnato nel servizio di heliski sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta, si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto operano il Soccorso Alpino della Guardia di finanza e quello Valdostano, oltre al gruppo taglio dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere con delle cesoie per estrarre i corpi delle vittime.

A seguito dell’incidente che ha coinvolto oggi 25 gennaio l’elicottero AS350 marche di identificazione I-EDIC e il velivolo Jodel D.140E marche di identificazione F-PMGV, nei pressi del ghiacciaio Rutor, nella Valle d’Aosta, l’ Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente. Il team, spiega l’Ansv, svolgerà un sopralluogo operativo per la raccolta delle prime evidenze utili all’indagine, tesa ad appurare, con finalità di prevenzione, le cause dell’incidente. Dalle prime informazioni disponibili risulterebbero, al momento, decedute quattro persone.

AGGIORNAMENTO – Sono state sospese, a causa delle buio e della pericolosità della zona, le operazioni di soccorso sul ghiacciaio del Ruithor, in Valle d’Aosta, dove questo pomeriggio si sono scontrati un elicottero adibito ad attività di eliski e un aereo che era decollato da Megève, in Francia. Al momento il bilancio, provvisorio, è di 5 morti e due feriti ricoverati in ospedale ad Aosta, uno di nazionalità svizzera, uno francese. Le ricerche riprenderanno domani perché non si esclude che a bordo dei due velivoli ci fossero più persone, che dunque al momento potrebbero essere disperse.