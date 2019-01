Airbus ha completato la revisione dei requisiti di sistema per la costellazione Telesat LEO

Airbus Defence and Space ha completato con successo la revisione dei requisiti del sistema (SRR: System Requirement Review) della costellazione Telesat LEO e sta attualmente lavorando alla progettazione dettagliata del sistema. Lo sviluppo di tecnologie chiave destinate ai segmenti sia spaziali che terrestri consentirà ad Airbus di offrire soluzioni in grado di soddisfare le elevate aspettative di Telesat, e sviluppare anche un approccio stabile ed economico in grado di consentire all’azienda di raggiungere i propri obiettivi commerciali a lungo termine.

La lunga cooperazione di Airbus con Telesat nel campo dei satelliti per le telecomunicazioni evidenzia il desiderio di Airbus di rafforzare e approfondire ulteriormente questa partnership. Airbus e Telesat stanno infatti elaborando congiuntamente una costellazione di satelliti su orbita bassa – LEO (Low Earth Orbit) che trasformerà le comunicazioni globali offrendo una combinazione ottimale di capacità, velocità, sicurezza, resilienza, costi ridotti e bassa latenza, paragonabile o addirittura migliore delle reti terrestri attualmente disponibili.

Le funzionalità avanzate di Telesat LEO saranno in grado di rispondere a molte delle esigenze di comunicazione più complesse a livello globale, quali l’accelerazione dell’espansione del 5G, colmare il divario digitale e definire nuovi livelli di performance per le comunicazioni commerciali e governative a banda larga su terra, mare e aria.

Airbus porterà la vasta gamma di competenze sull’intero sistema di comunicazione end-to-end che copre l’architettura, la progettazione, la produzione e le operazioni nell’ambito delle costellazioni di satelliti geostazionari (GEO) oltre all’ineguagliata esperienza su tecnologie innovative, design e produzione automatizzata di costellazioni satellitari LEO.