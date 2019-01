Allerta Meteo, inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud, temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE]

Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a Ragusa e Caltanissetta, -1°C a Mascalucia e Linguaglossa, +1°C a Catania e Cefalù, +2°C a Palermo, +3°C a Siracusa, +4°C a Trapani e Marsala, +6°C a Messina.

Freddo polare anche in Calabria: sulla vetta della Sila, Botte Donato è piombato a -15°C e promette di crollare ulteriormente nella notte complice il cielo sereno e l’inversione termica. Le stesse condizioni hanno già portato Morano Calabro, sul Pollino, a -10°C mentre Cosenza è a -4°C e Catanzaro a 0°C. Le minime dell’alba di domani mattina saranno siberiane. La neve è arrivata a Tropea, nella piana di Gioia Tauro e a Reggio Calabria, per il momento senza accumulo: nella città dello Stretto ci sono +4°C, cielo nuvoloso e ancora forti raffiche di vento.

Risalendo l’Italia, troviamo ancora forti nevicate sull’Appennino: tormente senza sosta da oltre 48 ore interessano le zone interne tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Gli accumuli superano il metro a quote collinari, con estese zone letteralmente seppellite dalla coltre bianca. Continua a nevicare anche sul Salento: abbiamo 0°C sia a Taranto che a Lecce e Brindisi. Sulle Murge fa ancora più freddo: -3°C a Martina Franca e Noci, -2°C a Locorotondo, Putignano, Fasano, Acquaviva delle Fonti e Alberobello.

Nevica anche in Campania, non solo nelle zone interne ma anche vicino i litorali specie nel Salernitano. Napoli e Salerno sono ad appena +2°C, mentre ad Avellino la temperatura è di +1°C.

E’ un’altra notte glaciale anche al Centro/Nord, con cieli sereni e calma di venti: l’inversione termica sta facendo crollare le temperature su valori già sottozero a valle e in pianura su tutte le Regioni. Domattina all’alba avremo picchi inferiori ai -10°C sia pianura Padana che al Centro Italia tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Continuerà a nevicare invece al Sud, dove i fenomeni si esauriranno nel corso della giornata di domani. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale direttamente su MeteoWeb:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play