Sono in funzione, infatti, mezzi spargisale che si muovono costantemente. Il comune fa sapere di avere chiuso alcune strade della periferia e invita i senesi alla massima attenzione e ricorda l’obbligo per le auto di circolare con i pneumatici invernali, con le catene a bordo, o altri mezzi antisdrucciolevoli.

Una scritta che il sindaco potrebbe leggere se si affacciasse dalle finestre del palazzo dove si sta svolgendo il consiglio comunale. Intanto è in corso in tutto il comune il lavoro degli addetti per limitare i forti disagi che le nevicata ha provocato soprattutto sulle strade.

In particolare un inusuale appello a chiudere le scuole a Siena è arrivato al sindaco Luigi De Mossi da alcuni studenti che in Piazza del campo hanno scritto sulla neve ‘Gigi chiudile’.

L’ondata di gelo che sta interessando il Centro Nord non lascia indifferenti gli studenti toscani, che in seguito all’ allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, si sono attivati.

Allerta Meteo Siena, l’appello degli studenti al Sindaco: “Gigi chiudile”

