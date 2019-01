Alto Adige: incidente con la slitta, grave donna tedesca

Nuovo incidente con la slitta in Alto Adige: dopo la tragedia sul Corno del Renon dove a perdere la vita è stata la piccola Emily Formisano di 8 anni, una donna originaria della Baviera è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della slitta trainata dai cani.

L’incidente si è verificato ieri in Vallelunga in Alta Val Venosta nel tardo pomeriggio.

La donna è ricoverata all’ospedale di Silandro.