Ambiente: in Cina in 50 anni aumentate le aree lacustri

Un gruppo dell’Institute of Tibetan Plateau Research dell’Accademia cinese delle Scienze, ha condotto una ricerca, pubblicata su Remote Sensing of Environment: gli esperti hanno rilevato che la superficie lacustre totale in Cina è aumentata del 9% negli ultimi 50 anni.

Gli esperti sono giunti alla suddetta conclusione utilizzando mappe storiche e immagini satellitari Landsat per produrre un set di dati completo sui laghi della Cina dagli anni ’60 al 2015: si è scoperto che il numero complessivo di laghi (quelli sopra 1 km quadrato) è aumentato da 2.127 a 2.554, con un’area che si è estesa da 68.537 km quadrati a 74.395 km quadrati durante il periodo oggetto di studio.

Comprendere l’evoluzione a lungo termine degli specchi d’acqua, le differenze regionali e i fattori determinanti è di grande importanza per la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo sostenibile: secondo lo studio, i fattori climatici hanno svolto un ruolo chiave nei cambiamenti dei laghi in tutta la Cina e anche le attività umane hanno avuto un impatto.