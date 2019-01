Ambiente, Cremona: le best practice nel green e la filiera del paesaggio, esperti a confronto

Le migliori pratiche nel mondo del green e l’analisi delle sinergie nella filiera del paesaggio utili a comunicare i risultati ottenuti soprattutto nel settore del verde pubblico. Sono questi gli obiettivi del convegno “The best practice green” organizzato da Asso.Impre.Di.A., Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, referente per l’Italia di Elca – European Landscape Contractors Association. L’appuntamento, promosso in collaborazione con Lambo, è per sabato 19 gennaio presso la sala convegni del ristorante “La Clochette” a Solarolo Rainerio in provincia di Cremona.

Sarà una giornata dedicata alla comunicazione all’interno della filiera del paesaggio con una tavola rotonda aperta a tutti gli attori per analizzare la situazione attuale con lo scopo di scambiare idee utili e qualificate.

Un incontro aperto e dedicato a tutte quelle figure professionali coinvolte nella filiera del paesaggio a qualsiasi livello, dai vivaisti agli arboricoltori, dai costruttori ai manutentori del verde, dagli agronomi agli architetti del paesaggio fino ai Comuni e ai Ministeri competenti.

Asso.Impre.Di.A. è da sempre impegnata nella difesa dell’ambiente e nel sostegno alle imprese della filiera e promuove le varie professionalità di questo settore economico e produttivo che, nonostante le politiche internazionali e i trattati sottoscritti dai vari Governi, fatica a trovare il giusto riconoscimento. In un’epoca in cui l’attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente è in forte crescita, Asso.Impre.Di.A. crede che un’azione congiunta e integrata con l’intera filiera, porterebbe sicuramente a dei risultati qualitativi per quanto riguarda gli interventi nelle aree urbane e suburbane. E si avrebbe anche un altro importante risultato ovvero un risparmio economico dello Stato con un alto valore sociale e con la soddisfazione e la gratificazione dei cittadini.

Il convegno “The best practice green” vedrà gli interventi di Luca Bartolini presidente di Asso.Impre.Di.A., di Leonardo Capitano presidente dell’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, di Luigino Pirola presidente dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, di Roberto Diolaiti presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, di Alberta Campitelli vice presidente dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Sabrina Diamanti presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e di Silvia Brini responsabile della sezione valutazioni ambientali nelle aree urbane dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

La partecipazione è gratuita con conferma di adesione da inviare a assoimpredia@gmail.com. Per info segreteria organizzativa cell. 335.7166056. Il convegno è inoltre inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e consentirà ai partecipanti l’attribuzione di 0,5 crediti formativi (CFP).