Ambiente, Global Risks Report 2019: 4 rischi globali su 5 legati al clima nel 2019

Quattro fra i primi cinque rischi globali nel 2019 sono legati al clima: lo rileva il Global Risks Report 2019 del World Economic Forum, pubblicato oggi. Il report, che comprende i risultati del Global Risks Perception Survey (sondaggio sulla percezione dei rischi globali) condotto annualmente su circa 1.000 esperti e decision-maker, rivela il deterioramento delle condizioni economiche e geopolitiche.

Il 2018, rivela lo studio, è stato caratterizzato da un rapido peggioramento delle controversie commerciali e nel 2019 la crescita sarà frenata dalle continue tensioni geo-economiche

Tra i maggiori rischi per i prossimi dieci anni, evidenziati dal report, le minacce alla cybersicurezza hanno scalato la classifica rispetto la posizione occupata nel 2018, ma in cima alle preoccupazioni sul lungo periodo degli intervistati vi sono i rischi ambientali.

Tutte e cinque le minacce ambientali individuate nel rapporto rientrano nella categoria dei rischi più rilevanti in termini di probabilità e impatto: perdita di biodiversità, eventi meteorologici estremi, mancata attuazione di adeguate misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, disastri causati dall’uomo e calamità naturali.