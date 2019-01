Ambiente, Ministro Costa: legge “Salva Mare” in arrivo in CdM, “sì alle alternative alle trivelle”

La presentazione del decreto Salva Mare “arriverà al più presto. Abbiamo chiuso l’esame tecnico davanti all’ufficio della Presidenza del Consiglio e abbiamo avuto il semaforo verde, per cui può andare in Consiglio dei Ministri. Adesso ci sono i tempi tecnici, poi approderà alla sede parlamentare e si aprirà il dibattito“: lo ha dichiarato a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “È un obiettivo importante perché pone l’Italia molto avanti. Noi siamo un Paese bagnato per due terzi dal mare, abbiamo un problema grosso di plastiche che sono nel mare e abbiamo delle possibili soluzioni che io ho proposto e che vanno in linea con la direttiva europea sulle plastiche monouso, che è praticamente in approvazione in queste settimane. Noi vogliamo anticiparla anche perché dobbiamo considerare il mare una nostra ricchezza. Tutela dell’Ambiente e sviluppo economico, quindi, non vanno in antitesi ma camminano insieme. La legge Salva Mare è l’inizio di un percorso che in Parlamento aspiro si possa sicuramente arricchire con il dibattito“.

In riferimento alla questione trivelle, Costa ha dichiarato: “Più che ai no alle trivelle, io guardo ai sì alle alternative“. “Io dico tanti sì. Sì a un modo di produrre alternativo. Questo è in linea perfetta con quello che ci chiedono le Nazioni Unite, in particolare l’Ipcc che dice di fare attenzione: se continuiamo così il Pianeta come lo conosciamo ce lo dovremo dimenticare. Osserviamo tutti i giorni i cambiamenti climatici, non supponiamo che ci siano ma ci siamo già dentro. Adesso va governato il sistema per fare in modo che non ci travolga. La produzione di energia alternativa è uno dei modi per dire un bel sì. L’Italia non ha molte materie prime ma ne ha due belle: sole e vento. Utilizziamole.“