Aosta: recuperati 7 ghiacciatori rimasti bloccati su cascata

Soccorsi nella notte 7 ghiacciatori (5 svizzeri e 2 francesi) in difficoltà lungo la cascata du Couloir, a Cogne (Aosta): erano rimasti bloccati dalla mattinata di ieri, a causa di un problema durante la discesa. Sono in buone condizioni fisiche e non hanno avuto bisogno di intervento sanitario. L’intervento, coordinato dalle Guide Tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, e condotto insieme a personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, ha preso avvio poco dopo le ore 21 a seguito alla segnalazione di mancato rientro da parte del gestore dell’albergo in cui i ghiacciatori avrebbero dovuto pernottare. L’operazione si è conclusa poco dopo l’una, con il recupero di tutti i ghiacciatori. Le operazioni sono state complicate dalla natura impervia del terreno, dal buio e dalle temperature al di sotto dei -15 gradi.