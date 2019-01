Astronomia: il 26 gennaio a Maccarese una serata dedicata alla “Conquista dello Spazio”

Quella di sabato 26 gennaio 2019 è una serata particolare, interamente dedicata alle missioni spaziali, e patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Il Gruppo Astrofili Palidoro organizza una conferenza presso la Casa Della Partecipazione in Via del Buttero a Maccarese con inizio alle ore 19. La relatrice Chiara Tronci condurrà i visitatori in un percorso affascinante e articolato tra le più grandi missioni di esplorazione spaziale, tra vittorie e sconfitte.

Durante la serata verrà mostrato materiale illustrativo come stampe e modellini per dare la possibilità a tutti di immergersi totalmente nell’atmosfera.

La conferenza terminerà con una recensione al film “First Man” che ripercorre lo sbarco sulla Luna come mai fatto prima.

L’appuntamento ad ingresso libero quindi è per sabato 26 gennaio alle ore 19.

Per maggiori informazioni si può scrivere a info@astrofilipalidoro.it