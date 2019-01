Australia, Sydney: Musk abbozza preventivo per tunnel attraverso una montagna

L’Australia potrebbe essere protagonista di un nuovo progetto infrastrutturale di Elon Musk: l’imprenditore ha proposto, via Twitter, un prezzo “d’occasione” per la costruzione di un tunnel attraverso una montagna che aiuterebbe a risolvere i problemi di traffico di Sydney.

E’ stato un politico australiano a chiedere all’imprenditore il costo di perforazione di una montagna a nord della città: “Sono un parlamentare di Sydney, che sta soffocando per il traffico. Quanto costa costruire un tunnel di 50 chilometri attraverso le Blue Mountains e aprire la parte occidentale del nostro Stato?“, ha chiesto su Twitter Jeremy Buckingham.

“Circa 15 milioni di dollari al chilometro per un passaggio ad alta velocità in due direzioni, quindi probabilmente 750 milioni di dollari, più forse 50 milioni di dollari a stazione“, ha risposto Musk.

Lo scorso mese l’imprenditore ha presentato a Los Angeles un primo modello di strada sotterranea a basso costo che potrebbe essere realizzata dalla sua Boring Company.