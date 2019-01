Una famiglia di Ariano Irpino (Avellino) ha rischiato di morire per le esalazioni di monossido di carbonio: madre 35enne e i figli di 9, 14 e 16 anni sono stati trasportati in ospedale. Tutti sono risultati intossicati dalle esalazioni di una stufetta a legna. Un’ambulanza del 118 ha raggiunto la casa rurale di contrada Ficucelle e ha trasportato tutta la famiglia al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane. Sono tutti fuori pericolo, ma il bambino di 9 anni è stato trattenuto in pediatria.