La Befana della Biodiversità: l’Arma verde in corsia negli ospedali di Avezzano, L’Aquila e Pescara

Anche quest’anno i Carabinieri Forestali, il 6 gennaio, si impegneranno nell’operazione nazionale “La Befana della Biodiversità”: il personale di 28 Reparti Biodiversità si recheranno in 32 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia. La conoscenza e l’amore per la Natura incontra tanti bambini e ragazzi ricoverati, per un progetto che unisce la solidarietà alla legalità ambientale.

A partire dalle ore 10:00, il personale addetto all’educazione ambientale dei tre Reparti Biodiversità abruzzesi (Castel di Sangro, L’Aquila e Pescara) sarà accanto ai bambini ricoverati negli Ospedali di Avezzano, L’Aquila e Pescara per scoprire insieme a loro la bellezza della biodiversità dei nostri ecosistemi naturali, con i loro animali particolari e le loro bellissime piante, fondamentali anche per la vita di tutti noi.

Attraverso attività ed esperienze di educazione ambientale, i Carabinieri faranno vivere la biodiversità sulla loro pelle ai piccoli partecipanti, attraverso l’attivazione di tutti e cinque i loro sensi. I bambini si sentiranno realmente parte degli ecosistemi, si avvicineranno alla conoscenza della biodiversità e si innamoreranno della Natura, maturando così uno spontaneo rispetto ed una profonda coscienza dell’importanza della conservazione degli equilibri ecologici che reggono tutta la vita del nostro pianeta, coscienza che è anche alla base di un’efficace prevenzione dei comportamenti negativi a danno degli ecosistemi.

Gli interpreti della Natura dei Carabinieri Forestali sono normalmente impegnati nelle 130 Riserve Naturali Statali gestite in tutta l’Italia, dove sono quotidianamente a disposizione del pubblico presso i relativi Centri Visite, e seguono durante tutto l’anno scolastico migliaia di studenti delle scuole elementari, medie e superiori, nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Il mondo visto con gli occhi di un albero”.

La Befana della Biodiversità è un’altra occasione per iniziare un percorso di conoscenza della biodiversità, con consapevolezza e prossimità, per raggiungere l’obiettivo finale della tutela diffusa degli ecosistemi e delle specie selvatiche.