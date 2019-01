Belgio: 12.500 giovani alla marcia per il clima a Bruxelles

Oggi per le strade di Bruxelles hanno sfilato circa 12.500 giovani, in occasione della 2ª edizione della marcia per il clima “Youth for Climate” lanciata da alcuni studenti fiamminghi a favore di una politica climatica più ambiziosa.

La scorsa settimana alla marcia avevano partecipato 3mila persone e oggi si sono uniti anche studenti francofoni.