Mobilitazione internazionale per bimba con gruppo sanguigno rarissimo

Mobilitazione internazionale per una bimba statunitense con un tumore ed un gruppo sanguigno rarissimo: la storia di Zainab Mughal ha ormai fatto il giro del mondo.

La Ong Usa “One Blood” ha reso noto che si sono trovati 4 donatori, ma la ricerca deve continuare per scovarne almeno altri 3.

La piccola è affetta da neuroblastoma, un tumore delle cellule nervose: necessita di diverse trasfusioni per potere seguire le terapie. Nel suo sangue manca un antigene chiamato “Indian B”, un caso che si verifica solo nel 4% delle persone di origine pachistana, indiana o iraniana.

Dopo gli appelli internazionali, finora sono stati trovati quattro donatori compatibili, 2 negli Stati Uniti e 2 nel Regno Unito.

La bimba sta facendo chemioterapia da diversi mesi ed ora deve sottoporsi ad un intervento per la rimozione del tumore e a due trapianti di midollo.