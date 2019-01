Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Oulx, con una pattuglia di sciatori, e i sanitari del 118. Le condizioni della bambina sono subito apparse gravissime. Dopo 30 minuti di tentativi di rianimazione, la bimba è stata trasportata in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, la bambina è deceduta. Gli inquirenti hanno sequestrato il casco e l’abbigliamento da sci (racchette, giacca a vento e scarponi), mentre la pista da sci non e’ stata sequestrata.

Intorno alle 14.30, durante una discesa, la piccola, che indossava il regolare caschetto in testa, ha perso il controllo degli sci e dopo aver sbandato, è caduta sbattendo contro una barriera frangivento, procurandosi un trauma toracico e andando in arresto cardiaco.

La caduta è avvenuta sulla pista “Imbuto” del comprensorio Via Lattea, sulle montagne olimpiche. La bimba, di Roma, era in vacanza nella localita’ sciistica piemontese con il papa’ e un amico, in occasione delle feste di fine anno. Era ospite di un residence della zona.

Stava sciando con il padre la bimba di 9 anni morta oggi dopo un incidente sulla neve a Sauze d’Oulx, in alta Valle Susa, in provincia di Torino.

article

1200487

MeteoWeb

Bimba morta sugli sci: era in vacanza con il padre

Stava sciando con il padre la bimba di 9 anni morta oggi dopo un incidente sulla neve a Sauze d’Oulx, in alta Valle Susa, in provincia di Torino. La caduta è avvenuta sulla pista “Imbuto” del comprensorio Via Lattea, sulle montagne olimpiche. La bimba, di Roma, era in vacanza nella localita’ sciistica piemontese con il

http://www.meteoweb.eu/2019/01/bimba-morta-sugli-sci/1200487/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/11/ambulanza-1.jpg

sci

METEO