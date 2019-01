Maestre maltrattano i bambini in classe: ecco cosa ha deciso il giudice dopo aver visionato i filmati

E’ stata respinta l’istanza di revoca della misura interdittiva per le due maestre della scuola statale d’Infanzia di Venafro (Isernia) sospese dal servizio per maltrattamenti, fisici e verbali, sugli alunni della loro classe. Lo ha deciso il Gip di Isernia Arlen Picano davanti al quale le due donne di 49 e 58 anni si sono avvalse della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. “La decisione del Gip è un atto normale“, ha commentato Gianni Perrotta uno degli avvocati del pool difensivo delle maestre. Prosegue anche l’iter del procedimento aperto presso l’Usr Molise che non esclude il licenziamento. L’indagine della Squadra Mobile di Isernia, che ha portato alla scoperta dei maltrattamenti, era iniziata da una denuncia in Questura che risale al mese di novembre scorso. Da qui l’installazione di telecamere in aula e i filmati acquisiti che mostrano 150 episodi di violenza in 20 giorni. Le due inducevano anche i bambini ad usare violenza tra loro.