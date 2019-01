Black Friday e del Cyber Monday: un consumatore su 3 ne ha approfittato

Da un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio e dall’indagine ”Special Black Friday 2018” realizzata in collaborazione con Format research, è emerso che un consumatore su 3 (il 32,6% per l’esattezza) ha effettuato acquisti a novembre approfittando degli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, iniziative che hanno visto negli ultimi anni una sempre maggiore quota di partecipazione, passata dal 23% del 2016 al 32,6% del 2018. Nel ”venerdì nero” la spesa per la quasi totalità dei consumatori (96%) non ha superato i 300 euro; il 34,9% dei negozi è stato visitato da nuovi clienti durante queste iniziative, ma per il 57,7% delle imprese non ci sono stati incrementi di vendite; calzature, articoli sportivi e abbigliamento sono risultate le tipologie di negozi maggiormente strutturati più frequentate dai consumatori in occasione del Black Friday.

Per Confcommercio, la storia del Black Friday-Cyber Monday conferma che iniziative come queste, se ben congegnate, cioè comprensibili, a prezzi competitivi, con sufficienti garanzie per le famiglie consumatrici, che suscitino anche coinvolgimento diffuso, sono destinate al successo.