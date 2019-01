Bloccati su sperone di roccia: escursionisti tratti in salvo nella notte

Tratti in salvo nella notte due escursionisti bloccati su uno sperone di roccia nel Vallone di Ribordone (Torino): il soccorso alpino li ha raggiunti, trovandoli spaventati e intirizziti dal freddo, ma in buone condizioni. I due giovani erano saliti alla Punta del Vallone, ma in fase di discesa si erano trovati su un pendio ripido e ghiacciato: grazie alla localizzazione effettuata con l’sms locator, tecnologia sviluppata dal soccorso alpino, è stato possibile ottenere dai loro smartphone le coordinate gps del punto in cui erano bloccati. I due giovani, di 22 e 23 anni, sono stati raggiunti e riaccompagnati a valle sani e salvi.