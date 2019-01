Botti illegali di Capodanno, Polizia di Stato: 45 arresti e 200 denunce

Aumenta il numero delle persone arrestate nell’ambito dei controlli contro i botti illegali di Capodanno: lo rende noto la Polizia di Stato. In manette quest’anno sono finite 45 persone rispetto alle 30 persone dell’anno scorso, mentre sono 200 le persone denunciate (un anno fa erano state 242).

Le Forze dell’Ordine hanno inoltre sequestrato 579 lanciarazzi; 56 armi comuni da sparo; 76.101 munizioni; 7.229 chili di polvere da sparo; 8.733 chili di manufatti appartenenti alla IV e V categoria Tulps; 5.156 chili di manufatti recanti la marcatura “CE”; 3.565 di prodotti comunque non riconosciuti e cioè non ricompresi nelle categorie Tulps o “CE” perché illegali, non correttamente etichettati, non conformi alle norme CE o abusivi; 349.386 parti di articoli pirotecnici di varia natura.