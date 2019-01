Buon compleanno Malena, la pornostar festeggia gli anni oggi: ecco il regalo di Rocco Siffredi

Malena, star dei film per adulti, ex naufraga del reality TV, nonché ex eletta all’assemblea nazionale del PD nel 2013, festeggia oggi il suo compleanno a Riccione. Stasera, presso il locale Pepenero della riviera romagnola, Filomena Mastromarino, viso femminile del cinema internazionale a luci rosse, ha dato appuntamento ad amici e parenti per partecipare a una piccante festa di compleanno. L’attrice originaria di Gioia del Colle (BA) è stata scoperta nel 2016 dal noto attore, regista e produttore, Rocco Siffredi, che l’ha eletta a musa e insegnante della “Siffredi Hard Academy”: la scuola di formazione per professionisti del cinema per adulti, concepita e diretta personalmente da Rocco Siffredi in Ungheria.

Dall’accademia del pornodivo internazionale, viene tratta una serie televisiva a episodi, che è prodotta e trasmessa da Netflix Italia. Ma ieri notte a Los Angeles, il celebre pornodivo originario di Ortona (CH), ha vinto con “Rocco Siffredi Hard Academy 3”, film vietato ai minori che annovera nel cast anche l’attrice italiana Malena, la categoria “Best Foreign Non-Feature Release of the Year” degli Xbiz Awards 2019: premi e riconoscimenti di settore dell’intrattenimento per adulti, che equivalgono ai Golden Globes per l’industria del Cinema.

Un sincronico riconoscimento, che celebra la bella attrice italiana il giorno del suo compleanno. Ma Rocco Siffredi, unico italiano che ha coniato generi e termini dell’intrattenimento mondiale per adulti, ha letteralmente conquistato anche l’edizione 2019 degli Xbiz di Los Angeles: la leggenda vivente della pornografia mondiale, si è infatti aggiudicato l’ambito titolo di “miglior regista straniero 2019” durante la kermesse californiana di ieri notte.