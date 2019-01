Cade con sci nel Lecchese: grave ragazzo di 14 anni

Un ragazzo di 14 anni, di origine cinese, e’ rimasto gravemente ferito questo pomeriggio sulle nevi della pista Camosci, nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio, sulle montagne della provincia di Lecco.

In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane stava sciando con un gruppo di coetanei quando per ragioni ora in corso d’accertamento e’ caduto, subendo un grave trauma cranico facciale. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale di Como con l’elisoccorso giunto da Bergamo. Ieri sempre ai Piani di Bobbio – stazione collegata con quella di Valtorta, in provincia di Bergamo – un altro incidente. Un ragazzino a bordo di un bob aveva investito una mamma con in braccio il figlioletto. Illeso il piccolo, la donna aveva subito una frattura al braccio.