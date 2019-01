Calabria, barca alla deriva: 2 persone soccorse a Crotone

La guardia costiera di Crotone ha tratto in salvo due 30enni nelle acque prospicienti il villaggio di porto Kaleo di Cutro (Crotone): sono usciti ieri mattina per una battuta di pesca sportiva, ma il motore della loro imbarcazione si è spento e non si è più riacceso, lasciando i due nell’impossibilità di manovrare e rientrare in porto. Anche a seguito del peggioramento delle condizioni meteo, hanno chiesto soccorso alla guardia costiera: immediatamente è stata inviata una motovedetta e dirottato un peschereccio in navigazione nelle vicinanze.

Il natante è stata condotto nel porto di Le Castella dove i ragazzi sono stati sbarcati e confortati dal personale militare.