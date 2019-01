Calabria: frana sulla SS107 “Silana Crotonese”, proseguono i lavori per la messa in sicurezza

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante al km 2,200 della SS107 “Silana Crotonese” nel comune di Paola, chiusa al traffico da giovedì sera tra Paola e San Sili (CS), a seguito della caduta di materiale roccioso che ha interessato la sede stradale.

Le squadre Anas e i rocciatori hanno completato ieri sera la fase di disaggio di massi pericolanti e nel corso della giornata proseguiranno le attività di rimozione del materiale caduto.

Nelle prossime ore si potrà stabilire la data di riapertura del tratto stradale con l’istituzione di un senso unico alternato. Permane il presidio del personale Anas agli ingressi del tratto chiuso per consentire il traffico ai soli mezzi di soccorso.

Rimane attivo il percorso alternativo sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” e dalla strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”.

