Campagna nazionale di sensibilizzazione ambientale della Guardia Costiera: il 25 gennaio la presentazione dei risultati

Venerdì 25 gennaio, alle ore 11 all’Auditorium del Ministero dell’Ambiente a Roma, verranno presentati i risultati della Campagna nazionale di sensibilizzazione ambientale, realizzata nel 2018 dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera su mandato del Ministero dell’Ambiente, a cui hanno partecipato oltre 800 istituti scolastici e quasi 55 mila alunni.

Interverranno i Ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione, Sergio Costa e Marco Bussetti, il Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, il Segretario Generale del Ministero dell’Ambiente Silvana Riccio, il Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’Ambiente Maria Carmela Giarratano, il Capo Reparto Ambientale Marino della Guardia Costiera, Contrammiraglio Aurelio Caligiore.

Alla presentazione dei risultati della campagna, effettuata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione a seguito di un protocollo d’intesa, seguirà la premiazione dei vincitori di un concorso rivolto agli istituti scolastici di tutta Italia, che prevedeva la realizzazione di un elaborato sull’approfondimento nel proprio territorio di uno dei tre temi principali trattati (tutela dell’ambiente marino-costiero, fonti di inquinamento marino e buone pratiche, aree marine protette come strumento di tutela ambientale).

“Con questa campagna nazionale – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – il personale della Guardia Costiera ha profuso uno straordinario impegno nell’educazione ambientale, comunicando alle nuove generazioni l’importanza di quanto sia necessario prendersi cura oggi di quella risorsa preziosa che è l’ambiente. Il nostro obiettivo rimane quello di rafforzare l’educazione ambientale nelle scuole, come abbiamo iniziato a fare grazie a un Protocollo siglato con il Miur. Sono persuaso che non ci siano migliori ambasciatori delle aree protette di questi ragazzi che premiamo oggi che andranno a visitarle e torneranno con gli occhi e con il cuore carichi delle meraviglie della natura”.