Cancro: morti in calo negli USA, -27% in 25 anni

Sono in calo negli Stati Uniti i decessi legati al cancro: negli ultimi 25 anni si è rilevata una diminuzione del 27%, secondo quanto reso noto dall’American Cancer Society, che ha pubblicato uno studio su “CA: A Cancer Journal for Clinicians.”

Da quando è stato registrato il picco di 215 morti ogni 100 mila persone, circa 2,6 milioni di persone in meno perdono la vita a causa di questo male, probabilmente – spiegano gli esperti – per la diminuzione dei fumatori, per l’avanzamento delle tecniche per il trattamento dei tumori e per l’aumento delle diagnosi precoci.