Cannabis: la consuma il 7% degli europei, “spinelli” sempre più potenti

Il primo studio europeo sul tema, pubblicato su “Addiction“, ha rivelato che 24 milioni di europei adulti (il 7,2%) hanno utilizzato cannabis nell’ultimo anno: in tutto il mondo, hanno fatto lo stesso circa 192 milioni di persone, sia in Paesi dove la sostanza è legale, sia dove è proibita. Inoltre si è rilevato che negli ultimi anni è significativamente aumentata la potenza della cannabis.

I ricercatori dell’Università di Bath e del King’s College di Londra hanno passato al vaglio i dati raccolti in 28 Stati membri dell’UE, e dall’Osservatorio europeo per le droghe e la tossicodipendenza. I risultati hanno mostrato che per la cannabis a base di erbe, le concentrazioni di delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc, il principio psicoattivo della cannabis) sono aumentate regolarmente ogni anno, dal 5% nel 2006, al 10% nel 2016. Per la resina di cannabis (o hashish), le concentrazioni di Thc sono rimaste relativamente stabili dal 2006 al 2011 (dall’8% al 10%), ma sono aumentate rapidamente dal 2011 al 2016 (dal 10% al 17%).