Ciclone Polare, forte maltempo in Sardegna: chiusa la SS389 per allagamento

Continuano i disagi relativi al maltempo in Sardegna, a causa del Ciclone Polare che sta interessando l’Italia. La strada statale 389 “di Budduso’ e del Correboi” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 32,000 e il km 35,000, a causa di allagamento, all’interno dei territori comunali di Budduso’ e Ala’ dei Sardi, in provincia di Sassari.

L’allagamento si è verificato a causa dalle intense piogge che stanno interessando il tratto e che hanno provocato l’esondazione di un corso d’acqua in prossimità della strada.

Il traffico è deviato lungo la strada provinciale 10M. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada non appena possibile.