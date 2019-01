Ciclone Polare, maltempo in Sardegna: a Nuoro attivati i piani di emergenza

Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza.

In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione di 6 punti di Guardia Medica h24 ad Aritzo, Desulo, Meana Sardo, Ovodda, Sorgono e Tonara). Sono stati inoltre allertati tutti i medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

E’ inoltre garantita, senza soluzione di continuità, la copertura per tutte le eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi. La Asl ha inviato comunicazione alla Prefettura, Vigili del Fuoco, Sindaci, Corpo forestale, affinché sia garantito il collegamento con il Sistema di Protezione Civile del Territorio. Tutti i servizi dell’Ospedale San Camillo di Sorgono sono garantiti senza soluzione di continuità.