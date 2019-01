Il Cilento punta sempre di più sul turismo ambientale: “Stiamo facendo la mappatura di ben 40 km di sentieristica”

“Stiamo mappando ben 40 km di sentieristica lungo la costa di Marina di Camerota nel Cilento. A breve sarà pronta la carta dei sentieri di cui il turista potrà disporre per vivere il Turismo Ambientale nel Cilento in tutti i periodi dell’anno. Il Turismo è importante per Marina di Camerota – ha dichiarato Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota – dove abbiamo siti geologici interessanti come le Grotte del Paelotico ed il Parco Archeologico con gli scavi guidati dall’Università di Siena. Ora con AIGAE stiamo formando nuove Guide Ambientali Escursionistiche perché tra pochi mesi i turisti avranno l’opportunità di visitare sentieri, Grotte, Torri Medioevali grazie anche alla mappatura della sentieristica che stiamo realizzando”. Il sindaco ha accolto oggi, a Marina di Camerota, presso gli uffici situati al Porto, le aspiranti Guide Ambientali Escursionistiche accorse da tutta la Campania per partecipare alla seconda settimana del Corso professionalizzate, addirittura il terzo in 18 mesi per la sola Campania, indetto dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. E’ boom in Campania, con più di 100 nuove guide in 18 mesi ed una media, solo per la Campania di circa 6 nuove guide ogni mese.