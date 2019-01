Cinghiali nella pineta del Levante e vicino alle case a Viareggio

Alcuni cinghiali sono stati avvistati nella pineta di Levante in Darsena a Viareggio (Lucca) e nei pressi di alcune abitazioni in via Indipendenza. Gli animali, quattro o cinque, erano in cerca di cibo e sono stati trovati nei parcheggi dei condomini non lontani dalla pineta, dove qualcuno lascia loro anche del cibo tra le polemiche di chi, invece, ritiene sia sbagliato in quanto sono comunque animali pericolosi.

In alcuni tratti lungo il viale dei Tigli, che collega Viareggio e Torre del Lago (Lucca), ci sono cartelli stradali che impongono il limite di 40 km proprio per la presenza di animali e, non solo cinghiali, che sono stati segnalati di recente anche nel comune di Massarosa nella frazione di Piano del Quercione e a Seravezza.