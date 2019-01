Clima: primi segnali di adattamento della Grande Barriera Corallina primi segnali di adattamento

Dopo i gravi fenomeni di sbiancamento riscontrati nel 2016 e nel 2017, la Grande Barriera Corallina australiana mostra i primi segnali di adattamento: lo ha rilevato un team di 18 scienziati australiani impegnati in una missione di ricerca che, partita il 4 gennaio da Cooktown per concludersi il 29 gennaio, ha lo scopo di valutare lo stato di salute della barriera.

Gli specialisti dell’Australian Institute of Marine Science (Aims) a bordo della Solanda, la più grande nave di ricerca a disposizione dell’organizzazione, stanno studiando i danni provocati dai recenti eventi di sbiancamento dei coralli e raccogliendo dati generali sulla vita marina.

Line Bay, ricercatrice dell’Aims, ha spiegato di avere rilevato “una certa resilienza nella barriera corallina“, anche se “non tutte le specie di corallo hanno risposto allo stesso modo“: si è osservata “una variazione nelle specie e consideriamo questo come un segno positivo: se ci sono specie che fanno meglio di altre, allora c’è il potenziale per l’adattamento“.