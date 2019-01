Clima, Emiliano: “L’impegno sui cambiamenti è importante per l’umanità”

“Da parte dell’Unione europea, questo è il più ambizioso tentativo di riprendere in mano il primato della politica rispetto alle innumerevoli tensioni che dentro le società, soprattutto quelle consumistiche ed occidentali, contrastano la visione del futuro. Ho ascoltato con grande attenzione tutti i relatori. L’impegno politico sui Cambiamenti Climatici è di particolare importanza anche perché è rappresentativo di un’idea del futuro dell’Unione europea e dell’umanità. Questo non è un tema che si può affrontare solo dal punto di vista della propria nazionalità, della propria città, della propria cultura, ma bisogna fare uno sforzo per mettere insieme tutte le nostre consapevolezze”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oggi a Bruxelles ai membri del Comitato europeo delle Regioni – Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (Enve). Si e’ aperta infatti la discussione in vista della stesura del rilevante del Parere sulla Strategia dei cambiamenti climatici, affidata proprio al Presidente della Regione Puglia. Il Parere dovra’ essere completato e presentato entro fine Giugno 2019.

“Questo Parere – ha proseguito Emiliano – avra’ impatto nella misura in cui avra’ una forte legittimazione politica perche’, laddove fosse solo un atto tecnico, evidentemente non aggiungerebbe nulla a quanto si sta gia’ verificando e attuando. Bisogna tenere insieme Comuni, Regioni, Parlamenti nazionali e Parlamento europeo, avere un’idea di quali tipi di attivita’ economiche finanziare e quali no. Abbattere le emissioni nocive delle acciaierie, ad esempio, puo’ essere un primo importante passo per molte aree delle nostre regioni, certamente per la Puglia, perche’ sono fabbriche che producono moltissima emissione di CO2 e di inquinanti.

È necessario – ha concluso – che le nostre esperienze siano poi tradotte dentro questo Parere in un modo compiuto e politicamente identitario. C’e’ la possibilita’ che ciascuno di voi riesca a inserire in questo Parere il suo specifico problema, perche’ probabilmente si accorgera’ che e’ uguale a quello di altre citta’ e di altre regioni dell’Unione europea”.