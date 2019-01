Clima: migliaia in corteo a Bruxelles

Circa 10mila persone hanno sfilato per le strade di Bruxelles per chiedere al governo belga iniziative efficaci per combattere i cambiamenti climatici: l’appello è un impiego migliore delle energie rinnovabili e ad azioni più forti per migliorare la qualità dell’aria. Si tratta della 4ª manifestazione in 2 mesi.

Nella manifestazione di dicembre si sono contate 70mila persone.