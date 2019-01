Clima, studio: 100% di energie rinnovabili al 2050 per centrare il target di +1,5°C

Il modello climatico One Earth elaborato da un team di esperti della University of Technology Sydney, del German Aerospace Center e della University of Melbourne, ha consentito di rilevare che per rimanere al di sotto dell’aumento di temperatura di 1,5°C, target indicato nell’Accordo di Parigi, è necessario raggiungere l’obiettivo 100% di energie rinnovabili entro la metà del secolo.

“Dopo due anni a sostegno di un team di 17 scienziati guidati da Uts – Institute For Sustainable Futures, siamo orgogliosi di annunciare il rilascio del modello climatico One Earth, pubblicato da Springer Nature, che offre al mondo un percorso per risolvere le crisi legate al cambiamento climatico limitando l’aumento della temperatura a 1,5°C“, si spiega in un post su Facebook della Leonardo DiCaprio Foundation che ha finanziato la ricerca.

Lo studio ha prodotto un modello energetico dettagliato, il primo che raggiunge il target di “emissioni negative” necessarie (ossia la riduzione di carbonio in atmosfera) attraverso soluzioni climatiche naturali.

La proposta che prevede una transizione al 100% di energie rinnovabili entro il 2050, insieme a misure di ripristino degli ecosistemi naturali come il rimboschimento, avrebbe benefici per il clima e creerebbe anche milioni di posti di lavoro.