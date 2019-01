Il presidente Jair Bolsonaro “per ora” non ritirerà il Brasile dall’Accordo di Parigi sul Clima: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente brasiliano Ricardo Salles a Sao Paulo. “Ci sono dei punti importanti dell’accordo che vogliamo studiare, come quelli che possono portare risorse finanziarie al Paese“, ha spiegato Salles.

Nel corso della campagna elettorale, Bolsonaro aveva annunciato che il Brasile si sarebbe ritirato dall’Accordo, sulla scia degli Stati Uniti.