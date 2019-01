Clima, Papa Francesco: “Urgente contrastare con più decisione il riscaldamento globale”

“Alla luce del consenso raggiunto alla recente Conferenza internazionale sul Clima (COP-24) svoltasi a Katowice, auspico un impegno più deciso da parte degli Stati a rafforzare la collaborazione nel contrastare con urgenza il preoccupante fenomeno del riscaldamento globale. La Terra è di tutti e le conseguenze del suo sfruttamento ricadono su tutta la popolazione mondiale, con effetti più drammatici in alcune regioni. Tra queste vi è l’Amazzonia, che sarà al centro della prossima Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi prevista in Vaticano nel mese di ottobre, la quale, pur trattando principalmente dei cammini di evangelizzazione per il popolo di Dio, non mancherà anche di affrontare le problematiche ambientali in stretto rapporto con le ricadute sociali“: lo ha dichiarato oggi Papa Francesco, ricevendo in udienza in Vaticano i membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.