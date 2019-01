Clima, Toscana: è morto Gaetano Zipoli, fondatore del Centro Meteo Lamma

E’ morto all’età di 69 anni Gaetano Zipoli. Direttore di ricerca del Cnr all’Istituto di Biometeorologia, Zipoli nel 1996 aveva dato vita materialmente insieme a Giampiero Maracchi del Cnr e Simone Sorbi della Regione Toscana, al Laborartorio Lamma specializzato nelle previsioni meteo, che poi aveva diretto fino al 2007, data in cui il Lamma è stato trasformato in Consorzio fra Regione Toscana e Cnr.

Ha sempre improntato la sua attività professionale all’idea che anche nel settore pubblico ci potesse essere efficienza e funzionalità come testimonia l’esperienza del Lamma. Zipoli aveva anche ricoperto incarichi internazionali come delegato italiano in diversi organismi della Ue e dell’Onu. Nel 2009, una volta in pensione, era stato nominato assessore all’ambiente al Comune di Calenzano (Firenze) nella giunta Biagioli. Era nato nel 1950 a Calenzano dove ha sempre vissuto a parte una parentesi di lavoro negli Usa.

“E’ difficile in questo momento pensare a quanti anni abbiamo condiviso insieme, esperienze lavorative di diverso tipo e soprattutto nel Lamma – dice Bernardo Gozzini, attuale direttore del Consorzio Lamma – Zipoli era soprattutto un uomo, una persona buona, di grande umanità, aperta al dialogo e sempre disponibile a confrontarsi su tutto. Ho piacevolmente conversato con lui dalla politica alla meteorologia, avendone sempre benefici in termini di crescita ed apertura mentale. Tutti noi del Lamma avevamo una profonda stima ed un autentico affetto nei suoi confronti. Lascia un grande vuoto, ci mancheranno i suoi consigli, le sue battute”.