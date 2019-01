No votes yet.

“La battaglia all’inquinamento atmosferico – spiega il Codacons – deve essere combattuta su ogni fronte e con ogni mezzo possibile. I dati parlano chiaro: in Italia ogni anno muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico circa 35mila persone, di cui solo 10 mila in Lombardia.

“Quasi 800 cittadini bergamaschi hanno scelto tale modalità, con 250mila metri cubi riscaldati in più rispetto al 2016, per un totale di 9,9 mila di famiglie teleriscaldate, corrispondenti a 6,8 milioni di mc riscaldati.

Nel 2017 “la città di Bergamo si è distinta per l’incremento dell’utilizzo del sistema di teleriscaldamento, non solo con riferimento ai privati ma anche nel pubblico“: lo spiega in una nota il Codacons.

Codacons: “Adottare un sistema di riscaldamento che limiti l’inquinamento deve essere la priorità assoluta di tutti”

