Codacons: “Rischio crollo tangenziale Ovest di Milano, si gioca con la vita delle persone”

“Emergono gravissimi profili in relazione alla sicurezza della tangenziale Ovest di Milano, a rischio crollo per 4 anni tra l’ottobre 2014 e dicembre 2018. Da quanto pare, le strutture portanti del ponte risultavano essere seriamente danneggiate, e con il passare del tempo, uso e le condizioni atmosferiche avrebbero potuto portare ad una tragedia. Nonostante questo però i lavori di manutenzione della tangenziale sono iniziati solamente a Dicembre 2018 e terminati a gennaio 2019, ed oggi la strada pare essere stata messa in sicurezza“: lo spiega in una nota il Codacons.

“Inefficienza criminale che poteva portare conseguenze tragiche e drammatiche. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica, in modo che i responsabili vengano indagati per l’inefficienza dimostrata in questo caso.

Inaccettabile giocare in questo modo con la vita umana, devono essere presi provvedimenti in sede penale.“