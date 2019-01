Donna bloccata 3 giorni nell’ascensore della casa di un miliardario

Una donna delle pulizie è rimasta bloccata un intero weekend nell’ascensore della casa di un miliardario a New York: non è riuscita a uscire fino a lunedì mattina, dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

La donna si trovava in una casa sulla 65ª strada, nell’Upper East Side a Manhattan, di proprietà dell’investitore miliardario Warren Stephens, riporta il New York Times.

I pompieri sono intervenuti lunedì dopo che i proprietari – fuori città per il fine settimana – hanno riferito che il loro ascensore era fuori servizio: giunti sul posto, hanno trovato l’ascensore bloccato tra il 2° e il 3° piano, hanno forzato le porte e liberato la persona all’interno, che ha riferito di essere rimasta bloccata da venerdì.

La donna era apparentemente “in buona salute“, ma è ancora in ospedale per i controlli del caso.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, né è stata rivelata l’identità della donna: secondo i media locali si tratterebbe di una governante, dipendente della famiglia Stephens da anni.